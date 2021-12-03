فوز التضامن وغاز الشمال في دوري السلة الممتاز

شفق نيوز/ تمكن فريق نادي التضامن اليوم الجمعة، من تحقيق الفوز على ضيفه نادي السماوة بفارق 9 نقاط وذلك ضمن منافسات الدوري العراقي الممتاز لكرة السلة.

وشهدت الفترة الاولى من اللقاء الذي جمع الفريقين في قاعة النجف، الاثارة والندية ليحسم الضيوف (السماوة) النتيجة لصالحهم بفارق نصف سلة بنتيجة (25-24)، فيما ابتسمت الفترة الثانية للنادي المضيف نادي التضامن لتنتهي بنتيجة (46-41).

وسيطر نادي التضامن على مجريات الفترة الثالثة والفترة الرابعة لتنتهي المباراة بنتيجة (94-83).

وحصل لاعب نادي التضامن المحترف JOHN CROSBY على لقب أفضل لاعب في المباراة بعد أن جمع 30 نقطة و12 ريباوند و 8 اسيست بمجموع 39:00 دقيقة لعب خلال المباراة.

وضمن المنافسات ذاتها؛ وفي ديربي محافظة كركوك جرت اليوم الجمعة في قاعة كركوك، تمكن فريق نادي غاز الشمال من الظفر بنقاط المباراة بعد التغلب على فريق نادي نفط الشمال.

وتمكن نادي نفط الشمال من التفوق بالفترة الأولى على غاز الشمال بنتيجة (22-15)، لكن عاد فريق نادي غاز الشمال لأجواء المباراة ليحسم الفترة الثانية لصالحه بنتيجة (44-38)، ليواصل بعدها تفوقهم وفرض سيطرتهم وإنهاء الفترة الثالثة لصالحهم بنتيجة (71-55).

واستمر نادي غاز الشمال في السيطرة على مجريات المباراة وإنهاء الفترة الرابعة لصالحه بنتيجة (91-77).

وحصل لاعب نادي غاز الشمال المحترف MARCUS BARHAM على لقب أفضل لاعب في المباراة بعد أن لعب المباراة كاملة 40:00 دقيقة سجل فيها 36 نقطة و6 ريباوند و4 اسيست وبفاعلية 33 خلال المباراة.