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فوز البيشمركة و الشرطة والحبانية في دوري الطائرة الممتاز

Category: ريـاضة

Date: 2021-01-07T17:42:49+0000
فوز البيشمركة و الشرطة والحبانية في دوري الطائرة الممتاز

شفق نيوز/ تمكنت فرق البيشمركة والشرطة والحبانية، يوم الخميس، من تحقيق الفوز ضمن منافسات المجموعة A للدوري العراقي الممتاز للكرة الطائرة.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز؛ ان فريق نادي الحبانية تمكن من تحقيق الفوز على نادي القاسم بثلاثة أشواط مقابل شوطين في مباراة مثيرة جرت اليوم في قاعة نادي البيشمركة بالسليمانية.

واضاف المراسل؛ ان ضمن المنافسات ذاتها تمكن فريق البيشمركة من التغلب على مصافي الشمال بثلاث أشواط دون مقابل.

واشار الى ان لقاء فريق نادي الشرطة مع فريق نادي دوكان انتهى بفوز الشرطة بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد.

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