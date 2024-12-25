فوز البيشمركة والنعمانية في الدوري العراقي الممتاز للكرة الطائرة

شفق نيوز/ حقق فريقا البيشمركة والنعمانية الفوز على منافسيهما، يوم الأربعاء، ضمن منافسات الدور الثاني للمجموعة الثانية في الدوري العراقي الممتاز للكرة الطائرة.

وحقق البيشمركة فوزاً مستحقاً على فريق نينوى بثلاثة أشواط دون مقابل 32-30، 25-19، 25-18، في مباراة جرت في قاعة نادي الصناعة في بغداد.

كما تغلب فريق النعمانية على فريق الحبانية بثلاثة أشواط نظيفة بواقع 25-14، 25-15، 25-12، في أولى مباريات الدور الثاني من المجموعة الثانية، وجرت المباراة في قاعة نادي الصناعة في بغداد.

وأقر الاتحاد العراقي للكرة الطائرة بالسماح للأندية التعاقد مع لاعبين أثنين محترفين أجانب على أن يكون لاعباً واحداً فقط منهما يسمح له بالمشاركة في أرض الملعب أثناء المباريات والآخر يكون بديلاً، كما ألزم الأندية بالتعاقد مع لاعبين اثنين على الأقل من فئة الشباب تولد 2007 و2008 و2009.

ويقام الدوري العراقي الممتاز بمشاركة أندية غاز الجنوب، وأربيل، والبيشمركة، ومصافي الشمال، ونينوى، والحبانية، والصناعة، الشرطة، والمقدادية، وهيت، والكوفة، والدغارة، وحديثة، والنعمانية، والرميثة.

وقسمت الفرق المشاركة في دوري الموسم الرياضي 2024-2025 إلى أربع مجموعات تضم كل مجموعة أربعة فرق على أن يتأهل الأول والثاني عن كل مجموعة لدور الثمانية.