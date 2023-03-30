فوز البيشمركة والصناعات وميسان وتعادلان في دوري الدرجة الأولى

شفق نيوز/ جرت اليوم الخميس، خمس مواجهات ضمن منافسات دوري الدرجة الاولى المؤهل للدوري الممتاز لكرة القدم.

وأسفرت نتائج المباريات عن فوز فريق نادي البيشمركة على فريق نادي الحويجة بنتيجة 5-2، وفوز فريق نادي ميسان على فريق نادي مصافي الجنوب بنتيجة 2-0، وفوز فريق نادي الصناعات الكهربائية على فريق نادي الاتصالات بنتيجة 2-1، وتعادل فريق نادي البحري مع فريق نادي الدفاع المدني ايجابياً بنتيجة 1-1، وتعادل فريق نادي الرمادي مع فريق نادي امانة بغداد سلبيا 0-0.