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فوز البيشمركة والشرطة في دوري الطائرة العراقي الممتاز

Category: ريـاضة

Date: 2022-03-23T19:05:20+0000
فوز البيشمركة والشرطة في دوري الطائرة العراقي الممتاز

شفق نيوز/ جرت، اليوم الاربعاء، مباراتان ضمن منافسات دوري الطائرة العراقي الممتاز.

ففي اللقاء الاول فاز فريق نادي البيشمركة على فريق نادي الحبانية بنتيجة ثلاثة أشواط دون مقابل بواقع (25-13) (25-14) (25-19).

وفي المباراة الثانية حقق فريق نادي الشرطة الفوز على فريق نادي مصافي الشمال بنتيجة  بثلاثة اشواط لشوط وحيد بواقع ( 21-25) (27-25) (25-19) (25-21).

وكان فريق غاز الجنوب، حقق امس فوزاً صعباً على فريق الجيش بثلاثة أشواط لاثنين في المباراة التي جرت أحداثها في قاعة الزبير ضمن منافسات المرحلة الثانية من الدوري الممتاز.

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