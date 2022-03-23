فوز البيشمركة والشرطة في دوري الطائرة العراقي الممتاز

شفق نيوز/ جرت، اليوم الاربعاء، مباراتان ضمن منافسات دوري الطائرة العراقي الممتاز.

ففي اللقاء الاول فاز فريق نادي البيشمركة على فريق نادي الحبانية بنتيجة ثلاثة أشواط دون مقابل بواقع (25-13) (25-14) (25-19).

وفي المباراة الثانية حقق فريق نادي الشرطة الفوز على فريق نادي مصافي الشمال بنتيجة بثلاثة اشواط لشوط وحيد بواقع ( 21-25) (27-25) (25-19) (25-21).

وكان فريق غاز الجنوب، حقق امس فوزاً صعباً على فريق الجيش بثلاثة أشواط لاثنين في المباراة التي جرت أحداثها في قاعة الزبير ضمن منافسات المرحلة الثانية من الدوري الممتاز.