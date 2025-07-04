فوز البصرة والحدود بختام دوري نجوم العراق

شفق نيوز – بغداد

جرت اليوم الجمعة، مباراتان عند الساعة الـ7:00 مساءً ضمن الجولة الاخيرة لدوري نجوم العراق لكرة القدم في بغداد والبصرة.

‏وفاز في الأولى فريق الحدود على مضيفة فريق كربلاء بنتيجة 3-2، ‏وجرت المباراة على ملعب الشعب الدولي وهو الملعب الافتراضي لنادي كربلاء.

و‏انتهى الشوط الأول بتقدم الحدود بثلاثة اهداف دون مقابل لكربلاء، حيث سجل الهدف الأول مهيمن سليم في الدقيقة 10، واضاف زميله اللاعب شيروان كوردستان هدفين في الدقيقة (13 -26).

‏وفي الشوط الثاني قلص كربلاء النتيجة بتسجيله هدف من ركلة جزاء نفذها بنجاح اللاعب مصطفى راضي بالدقيقة 76، وسجل كربلاء هدفه الثاني في الدقيقة 88.

‏وبهذا الفوز رفع الحدود رصيده للنقطة 26 بالمركز 19، وتجمد رصيد كربلاء عند النقطة 22 بالمركز الـ20 وسبق وان تم تاكيد هبوط الفريقين للدرجة الممتازة قبل عدة جولات من انتهاء الدوري.

‏وضمن المنافسات ذاتها فاز فريق نفط البصرة على ضيفه اربيل بنتيجة 4-3، ‏وجرت المباراة بنفس التوقيت على ملعب الفيحاء في البصرة.

و‏انتهى الشوط الأول بالتعادل الايجابي 2-2، حيث سجل الهدف الأول والثاني قاسم محمد خلف في الدقيقة 9 من ركلة جزاء، وجاء الهدف الثاني في الدقيقة 15، وقلص اربيل النتيجة عن طريق كيلان لقمان في الدقيقة 19 وقي الدقيقة 44 سجل اربيل من ركلة جزاء نفذها بنجاح سفين منصور.

‏وفي الشوط الثاني، أضاف اربيل هدفه الثالث عن طريق اللاعب مؤيد صفاء في الدقيقة 52، وسجل نفط البصرة هدف التعديل عن طريق كرار جمعة في الدقيقة 90+2، وعاد نفط البصرة ليسجل الهدف الرابع من ركلة جزاء عن طريق اسماعيل اورو في الدقيقة 90+9.

‏وبهذا الفوز رفع نفط البصرة رصيده للنقطة 33 بالمركز 18 وتجمد رصيد أربيل عند النقطة 50 بالمركز 12.