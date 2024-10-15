فوز الاردن وخسارة العراق يعيد ترتيب المجموعة الثانية بتصفيات كأس العالم

شفق نيوز/ حقَّق منتخب الأردن فوزًا ساحقًا على حساب ضيفه عُمان بنتيجة 4-0 ، اليوم الثلاثاء ، ضمن منافسات الجولة الرابعة للمجموعة الثانية بالتصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وسجل للمنتخب الأردني يزن النعيمات في الدقيقة 26، ثم أحرز علي علوان الهدف الثاني من ضربة جزاء في الدقيقة 9، كما أحرز النعيمات في الدقيقة 54 لصالح الأردن، ثم سجل علوان الهدف الرابع في الدقيقة 87.

حقق منتخب كوريا الجنوبية فوزا ثمينا على نظيره العراقي (3 ـ 2) اليوم الثلاثاء في المباراة التي جمعتهما بالعاصمة سول لحساب الجولة الرابعة من التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2026.

ورغم غياب القائد هيونغ مين سون، نجم توتنهام الإنجليزي، نجح منتخب كوريا الجونبية في تسجيل هدفين في آخر 15 دقيقة من عمر المباراة ليحصد 3 نقاط ثمينة وينفرد بصدارة المجموعة الثانية.

وتقدمت كوريا الجنوبية في الشوط الأول بهدف أو سي أون في الدقيقة 40، و مع بداية الشوط الثاني، أحرز أيمن حسين هدفًا من مقصية رائعة.

وفي الدقيقة 75 أحرز هيون-غيو هدف التقدم من جديد لمنتخب الشمشون الكوري (2 ـ 1).

وقبل نهاية المباراة بسبع دقائق حسم لي جاي سونغ انتصار أصحاب الأرض عندما سجل الهدف الثالث بضربة رأسية ليعزز تقدم منتخب بلاده، قبل أن يقلص المنتخب العراقي الفارق في الوقت المحتسب بدل الضائع بهدف للاعبه إبراهيم بايش لكنه لم يغير مجرى المباراة التي حسمها منتخب كوريا (3 ـ 2)

وحقق المنتخب الكوري الجنوبي 3 انتصارات وتعادلا في صدارة المجموعة برصيد 10 نقاط، فيما كانت الهزيمة هي الأولى للمنتخب العراقي في الدور الحاسم من التصفيات ليتجمد رصيده عند النقطة السابعة في المركز الثاني.

وفي العاصمة القطرية الدوحة، تعادل منتخب فلسطين أمام ضيفه الكويت بنتيجة 2-2 في الجولة ذاتها.

وتقدم منتخب الكويت عن طريق يوسف ناصر في الدقيقة 31 من ضربة جزاء، وتعادل وسام أبو علي لمنتخب فلسطين في الدقيقة 41 من ضربة جزاء.

وتعرّض كاميلو سالدانا لاعب فلسطين للطرد في الدقيقة 56 قبل أن يحرز منتخب الكويت الهدف الثاني عن طريق يوسف ناصر في الدقيقة 80، ولكن زيد قنبر أحرز الهدف الثاني لفلسطين في الدقيقة 90+3.

وفيما يلي ترتيب المجموعة الثانية بتصفيات كأس العالم 2026 عن قارة آسيا:

كوريا الجنوبية (10 نقاط)

الأردن (7 نقاط)

العراق (7 نقاط)

عُمان (3 نقاط)

الكويت (نقطتان)

فلسطين (نقطة واحدة)