فوز الاردن على الامارات في غرب آسيا تحت 23 عاماً

شفق نيوز/ فاز منتخب الأردن على نظيره الإماراتي، بنتيجة 2-1، يوم الاربعاء، ضمن منافسات بطولة غرب آسيا لكرة القدم تحت 23 عاماً الجارية احداثها في بغداد وكربلاء، وفي مباراة جرت على ملعب المدينة في العاصمة بغداد.

وتقام المباراة الثانية هذا اليوم على ملعب كربلاء الدولي بين منتخبي ايران وسوريا، عند الساعة الساعة و45 دقيقة مساءً.

ويختتم منتخبا اليمن وسلطنة عمان مباريات اليوم، في اللقاء الذي يقام على ملعب المدينة بالعاصمة بغداد عند الساعة التاسعة و45 دقيقة مساءً.