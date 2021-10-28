فوز افروديت وقره قوش واكاد عينكاوة في دوري الكرة الطائرة للشابات

شفق نيوز/ انطلقت في عاصمة اقليم كوردستان اربيل، يوم الخميس، مباريات بطولة اندية العراق بالكرة الطائرة للسيدات.

وجمعت المباراة الاولى فريقيّ افروديت ودربنديخان، ليفوز الأول بنتيجة ثلاث اشواط مقابل لا شيء (25-12, 25-6, 25-16).

وفي المباراة الثانية حقق فريق نادي قره قوش فوزا سهلا على فريق نادي فتاة اربيل بثلاثة اشواط مقابل لا شيء (25-10, 25-10, 25-12).

وشهدت المباراة الثالثة التي جمعت فريق آكاد عنكاوة مع فريق نادي السليمانية، فوز آكاد عنكاوة بثلاثة اشواط مقابل لا شيء في مباراة قوية متقاربة المستوى (25-20, 25-23, 26-24).

واجريت يوم امس الاربعاء قرعة بطولة الشابات للكرة الطائرة والتي تستضيفها محافظة اربيل في قاعة نادي اكاد عينكاوة بمشاركة ستة اندية وتم الاتفاق على ان يكون نظام البطولة دوري من مرحلة واحدة.