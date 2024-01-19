فوز اربيل والبيشمركة في دوري الطائرة الممتاز

شفق نيوز/ جرت، اليوم الجمعة، مباراتان ضمن منافسات الدوري الممتاز للكرة الطائرة (دور الثمانية)، المرحلة الأولى، في قاعة نادي الجيش بالعاصمة بغداد.

وفي المباراة الأولى، حقق نادي أربيل في المباراة الفوز على نادي الحبانية بثلاثة أشواط نظيفة بواقع (25-14) (25-13) (25-18) نقطة، وتم اختيار لاعب أربيل شاهين شوان بجائزة أفضل لاعب في المباراة.

وفي المواجهة الثانية فاز نادي البيشمركة على نادي مصافي الشمال بثلاثة أشواط لشوط وحيد بواقع (23-25) (26-24) (25-20) (25-12) نقطة.