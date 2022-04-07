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فوز اربيل على الكهرباء وتعادل الزوراء ونفط ميسان بالدوري الممتاز

Category: ريـاضة

Date: 2022-04-07T21:03:43+0000
فوز اربيل على الكهرباء وتعادل الزوراء ونفط ميسان بالدوري الممتاز

شفق نيوز/ اختتمت مباريات الجولة 26 ضمن منافسات الدوري العراقي الممتاز باقامة مباراتين اليوم في الساعة العاشرة مساءً، جمعت المباراة الاولى فريق نادي اربيل مع ضيفه الكهرباء على ملعب فرانسو حريري، وانتهت بفوز اربيل بهدف دون رد.

سجل هدف اربيل ياسين عدنان سامية في الدقيقة 20 من الشوط الاول.

بينما جمعت المباراة الثانية فريقا الزوراء ونفط ميسان على ملعب الشعب الدولي، وانتهت بالتعادل السلبي من دون اهداف.

،بهاتين النتيجتين رفع اربيل رصيده للنقطة 32 بالمركز 11 وتجمد رصيد الكهرباء عند النقطة 30 بالمركز 12 .

بينما رفع الزوراء رصيده للنقطة 46 بالمركز الخامس ورفع نفط ميسان رصيده للنقطة 33 بالمركز بالمركز العاشر.

وكانت لجنة المسابقات في الاتحاد العراقي لكرة القدم، اعلمت يوم الخميس، عن مواجهات الجولة السابعة والعشرين من الدوري العراقي الممتاز ، وحددت اللجنة موعد انطلاق الجولة في يوم الاربعاء المقبل 13 نيسان/ أبريل الجاري.

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