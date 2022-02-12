سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

فوزان و4 تعادلات سلبية في منافسات دوري الدرجة الاولى

Category: ريـاضة

Date: 2022-02-12T15:16:02+0000
فوزان و4 تعادلات سلبية في منافسات دوري الدرجة الاولى

شفق نيوز/ جرت ست مواجهات كروية، يوم السبت، ضمن منافسات المجموعة الاولى في الجولة 15 لدوري الدرجة الاولى لكرة القدم.

واسفرت النتائج عن فوز فريق نادي عفك على ضيفه فريق نادي المرور بنتيجة 2–1، كما فاز فريق نادي العلم على ضيفه فريق نادي الكوفة بنتيجة 1–0.

فيما سيطر التعادل السلبي من دون أهداف على أربع مباريات، لفريق نادي الصناعات الكهربائية مع ضيفه فريق السماوة، وفريق مصافي الجنوب وضيفه نادي ميسان، وفريق الرمادي مع ضيفه نادي الحدود، وفريق نادي الصليخ مع ضيفه فريق نادي سوق الشيوخ.

ويتصدر فريق نادي الحدود ترتيب المجموعة الاولى برصيد 31 نقطة.

related

نتائج 6 مواجهات في انطلاق المرحلة الثانية لدوري الدرجة الاولى لكرة القدم

Date: 2022-01-17 14:19:55
نتائج 6 مواجهات في انطلاق المرحلة الثانية لدوري الدرجة الاولى لكرة القدم

نادي سامراء يعترض على تأجيل موعد مباراته

Date: 2021-05-31 14:07:15
نادي سامراء يعترض على تأجيل موعد مباراته

التعادل يهيمن على مباريات دوري الدرجة الاولى لكرة القدم

Date: 2021-11-28 14:59:50
التعادل يهيمن على مباريات دوري الدرجة الاولى لكرة القدم

نتائج 6 مواجهات لدوري الدرجة الاولى المؤهل للممتاز

Date: 2021-11-17 15:19:35
نتائج 6 مواجهات لدوري الدرجة الاولى المؤهل للممتاز

الأحد المقبل موعد المباراة الفاصلة للفائز بالمركز الثالث في دوري الدرجة الأولى

Date: 2021-07-06 16:33:10
الأحد المقبل موعد المباراة الفاصلة للفائز بالمركز الثالث في دوري الدرجة الأولى

5 انتصارات وتعادلان في دوري الدرجة الأولى لكرة القدم

Date: 2021-05-19 16:58:20
5 انتصارات وتعادلان في دوري الدرجة الأولى لكرة القدم

7 انتصارات في دوري الدرجة الاولى لكرة القدم

Date: 2021-06-28 17:38:54
7 انتصارات في دوري الدرجة الاولى لكرة القدم

سبع مواجهات للمجموعة الاولى في منافسات التأهل للدوري الممتاز

Date: 2021-06-07 18:15:56
سبع مواجهات للمجموعة الاولى في منافسات التأهل للدوري الممتاز