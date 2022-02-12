فوزان و4 تعادلات سلبية في منافسات دوري الدرجة الاولى

شفق نيوز/ جرت ست مواجهات كروية، يوم السبت، ضمن منافسات المجموعة الاولى في الجولة 15 لدوري الدرجة الاولى لكرة القدم.

واسفرت النتائج عن فوز فريق نادي عفك على ضيفه فريق نادي المرور بنتيجة 2–1، كما فاز فريق نادي العلم على ضيفه فريق نادي الكوفة بنتيجة 1–0.

فيما سيطر التعادل السلبي من دون أهداف على أربع مباريات، لفريق نادي الصناعات الكهربائية مع ضيفه فريق السماوة، وفريق مصافي الجنوب وضيفه نادي ميسان، وفريق الرمادي مع ضيفه نادي الحدود، وفريق نادي الصليخ مع ضيفه فريق نادي سوق الشيوخ.

ويتصدر فريق نادي الحدود ترتيب المجموعة الاولى برصيد 31 نقطة.