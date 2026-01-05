فوزان وتعادل واحد في الجولة العاشرة من دوري النجوم

شفق نيوز- البصرة/ السليمانية/ ميسان

حقق فريقا الكهرباء ونوروز الفوز على منافسيهما، فيما تعادل نفط ميسان وديالى، مساء اليوم الاثنين، في منافسات الجولة العاشرة من دوري نجوم العراق لكرة القدم.

‏وفي المباراة الأولى فاز فريق الكهرباء في سيناريو مجنون على مضيفه فريق الميناء بنتيجة 2-1، في اللقاء الذي جرى على ملعب الفيحاء في البصرة.

وانتهى الشوط الأول بتقدم الكهرباء بهدف دون مقابل للميناء جاء عن طريق نهاد محمد في الدقيقة 14.

وفي الشوط الثاني سجل الميناء هدف التعديل عن طريق عباس ياس في الوقت القاتل من ركلة جزاء في الدقيقة 90+9، وعاد الكهرباء ليسجل هدف الفوز في الدقيقة 90+11 عن طريق البديل حسين نعيم.

وبهذه النتيجة رفع الكهرباء رصيده للنقطة 8 بالمركز 16، وتجمد رصيد الميناء عند النقطة 13 بالمركز 13.

وشهد اللقاء طرد لاعب الكهرباء علي مهدي في الدقيقة 90 لتعدد البطاقات ليكمل الوقت الإضافي التي قررها الحكم بعشرة لاعبين.

كما فاز فريق نوروز على ضيفه النفط بنتيجة 2-0، وجرت المباراة على ملعب نوروز في مدينة السليمانية.

وانتهى الشوط الأول بتقدم نوروز على النفط بهدف دون رد جاء الهدف في الدقيقة 20 عن طريق اللاعب محمد دلاور.

وفي الشوط الثاني أضاف نوروز هدفه الثاني في الدقيقة 71 عن طريق المحترف كلاوديو أوليفيرا.

وبهذا الفوز رفع نوروز رصيده للنقطة السابعة بالمركز 18، وتجمد رصيد النفط عند النقطة 13 بالمركز 12.

وتعادل فريق نفط ميسان مع ضيفه ديالى بنتيجة 1-1 في المباراة التي جرت المباراة على ملعب ميسان الأولمبي.

وحسم نفط ميسان الشوط الأول متقدماً على ديالى بهدف نظيف سجله اللاعب ديمي داودا في الدقيقة الرابعة.

وفي الشوط الثاني استمرت النتيجة على حالها حتى سجل ديالى هدفاً قاتلاً في الدقيقة 90+5 عن طريق ثامر الصالحي.

وبهذه النتيجة رفع نفط ميسان رصيده للنقطة 6 بالمركز 19، ورفع ديالى رصيده للنقط 20 بالمركز الثاني.