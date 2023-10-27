فوزان وتعادل واحد بدوري نجوم العراق

شفق نيوز/ جرت، مساء اليوم الجمعة، ثلاث مواجهات عند الساعة التاسعة والنصف مساءً ، ضمن منافسات الجولة الاولى لدوري نجوم العراق لكرة القدم.

وفي المباراة الاولى التي جرت في ملعب دهوك فاز فريق نادي دهوك على ضيفه فريق نادي الشرطة بنتيجة 2-0. وسجل فريق دهوك هدفه في الدقيقة 12 عن طريق المحترف يانك زاكري ، وفي الدقيقة وفي المواجهة الثانية تعادل فريق نادي اربيل مع ضيفه فريق نادي النفط 1-1 ، وجرت المباراة في ملعب فرانسو حريري .

وسجل اربيل هدفه في الدقيقة 21 عن طريق شيركو كريم ، وفي الدقيقة 39 سجل اوفلابي اوكيكي هدف التعديل للنفط.

وشهدت نهاية الشوط الاول طرد لاعب اربيل حسين علي ليكمل اربيل المباراة بعشرة لاعبين وفاز فريق نادي الكهرباء على مضيفه فريق نادي الميناء بنتيجة 3-1 ،جرت المباراة في ملعب البصرة الدولي .

وسجل الكهرباء هدفه عن طريق محمود خليل بالدقيقة 15 ، وجاء الهدف الثاني في الدقيقة 22 عن طريق اموري فيصل ، وسجل الميناء هدف التقليص عن طريق حسن عودة بالدقيقة 89، وعاد الكهرباء يسجل هدفا ثالثا في الدقيقة 90+4 عن طريق المحترف انيل بريجا.