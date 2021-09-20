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فوزان وتعادل في انطلاق منافسات الدوري الممتاز لكرة القدم

Category: ريـاضة

Date: 2021-09-20T14:51:00+0000
فوزان وتعادل في انطلاق منافسات الدوري الممتاز لكرة القدم

شفق نيوز/ جرت ثلاث مواجهات كروية، اليوم الاثنين، في انطلاق منافسات الدوري العراقي الممتاز للموسم 2021-2022، انتهت بفوزين وتعادل.

على ملعب الساحر احمد راضي التقى فريقا اصحاب الارض نادي الكرخ وضيفه نادي نفط البصرة، وانتهى اللقاء بفوز نفط البصرة 2-1.

وسجل الكرخ اولا في الدقيقة الاولى عن طريق عماد محسن، وفي الدقيقة 30 ادرك نفط البصرة التعادل عن طريق حيدر عبد الرحيم، وفي الدقيقة 53 عزز نفط البصرة النتيجة بعد تسجيله الهدف الثاني عن طريق مصطفى هادي.

بينما ضيف فريق نادي زاخو على ملعبه الوافد الجديد في الدوري الممتاز فريق نادي نوروز، وانتهى اللقاء بفوز زاخو 2-1.

وسجل زاخو اولا في الدقيقة 24 عن طريق ركلة جزاء نقذها بنجاح المحترف لوكاس سانتوس، وفي الشوط الثاني سجل نوروز هدف التعديل عن طريق وسو رستم في الدقيقة 55، وقبل نهاية الوقت الاصلي بخمس دقائق سجل فرانك سدراك لزاخو الهدف الثاني.

فيما انتهت مباراة نادي النفط ونادي نفط ميسان بالتعادل السلبي من دون أهداف.

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