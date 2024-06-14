فوزان وتعادلان في مباريات التأهيل لدوري نجوم العراق

شفق نيوز/ جرت يوم الجمعة، أربع مباريات ضمن الجولة الأولى من الأدوار النهائية للدوري الممتاز المؤهل إلى دوري نجوم العراق للموسم المقبل 2024- 2025.

وأسفرت النتائج عن فوز فريق الگرمة على ضيفه الجولان، بثلاثة أهداف لهدف واحد، بينما حقق فريق الاتصالات الانتصار على مضيفه فريق بيشمرگة السليمانية بهدف دون رد.

وفي لقاء ثالث، تعادل فريق الناصرية مع ضيفه الرمادي بهدفين لكل منهما، في حين خطف فريق المصافي نقطة ثمينة من صاحب الأرض والجمهور نادي ديالى بتعادله بهدف لمثله.