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فوزان وتعادلان في دوري كوردستان للرجال ونتائج ملفتة لصالات النساء

Category: ريـاضة

Date: 2020-12-26T13:17:04+0000
فوزان وتعادلان في دوري كوردستان للرجال ونتائج ملفتة لصالات النساء

شفق نيوز/ ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الاولى لمنافسات الدوري الكوردستاني للرجال لكرة القدم، تعادل دربنديخان مع السليمانية (1-1)، فوز اربيل على نوروز (3-2)، تعادل دهوك مع هندرين (0-0)، فوز "سيروان نوى" على "برايتي" (2-1).

أما منافسات المجموعة الثانية للدور الثاني، فقد أسفرت عن فوز زاخو على ئارارات (4-0)، كما فاز چمچمال على شيروانه (1-0).

أما في منافسات دوري النساء لكرة القدم الجولة السادسة للصالات اسفرت عن فوز آفروديت على چوارقورنه (7-3)، وفوز نساء هولير على رواندوز(2-1)، فوز نساء دهوك على "سيروان نوى" (5-4)، فوز تناهي على شيخان (7-1).

وقال سفين كانبي رئيس اتحاد صالات كوردستان لوكالة شفق نيوز؛ ان المباريات كانت بحضور جماهيري، مؤكدا أن هناك تنافسا حادا يشهده الدوري الكوردستاني للرجال ودوري الصالات للنساء.

وأضاف كانبي: حرصنا على اقامة المباريات في وقتها ووفق الجدول المعلن من لجنة المسابقات في الاتحاد الكوردستاني، فضلا عن تهيئة الحكام وكافة الامور التنظيمية للمنافسات التي تتواصل في ملاعب محافظات الإقليم كافة.

 

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