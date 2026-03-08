فوزان وتعادلان في انطلاق الجولة 23 من الدوري العراقي الممتاز

شفق نيوز- بغداد

انطلقت، اليوم الأحد، منافسات الجولة (23) من الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم، بإقامة أربع مباريات شهدت فوزين وتعادلين.

وتمكن فريق غاز الشمال من تحقيق فوز صعب على فريق نفط الوسط بنتيجة (1-0)، فيما حقق فريق الاتصالات فوزاً على ضيفه الحشد الشعبي بنتيجة (2-1).

وفي مباراة أخرى، تعادل فريق نفط البصرة مع ضيفه البحري بهدف واحد لكل منهما، كما انتهت مواجهة الفهد وضيفه الجيش بالتعادل بهدف واحد لكل فريق.

وفي سياق آخر، قررت لجنة المسابقات في الاتحاد العراقي لكرة القدم إقامة مباراة الكهرباء والحسين المؤجلة ضمن منافسات دوري تحت (16) عاماً، يوم الثلاثاء الموافق 10 مارس / آذار الحالي، على ملعب كهرباء الأمين، عند الساعة الثالثة ظهراً.