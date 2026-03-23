فوزان وتعادلان في الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم

شفق نيوز- بغداد

حقق فريقان كرويان الفوز على منافسيهما فيما تعادل آخران، مساء اليوم الاثنين، ضمن منافسات الجولة 25 من الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم.

وأسفرت نتائج المباريات عن فوز فريق الجيش على مضيفه مصافي الجنوب بهدف واحد دون مقابل، كما فاز الاتصالات على ضيفه المصافي بأربعة أهداف مقابلة هدفين.

في حين تعادل فريق الحشد الشعبي مع فريق نفط الوسط من دون أهداف، وتعادل الرمادي مع ضيفه الحدود من دون أهداف أيضاً.

وتقام مساء اليوم في الساعة السابعة من مساء اليوم مباراة مهمة تجمع المتصدر فريق الجولان مع ضيفه فريق كربلاء.

وقررت لجنة المسابقات في الاتحاد العراقي لكرة القدم، تأجيل مباراة الكاظمية والبحري، المقررة اليوم الاثنين، ضمن منافسات الجولة الـ25 من الدوري الممتاز، إلى الأربعاء المقبل.

كما قررت اللجنة تأجيل مباراة غاز الشمال وميسان إلى إشعار آخر، ضمن منافسات الجولة ذاتها، بسبب عدم جاهزية الملاعب نتيجة هطول الأمطار وسوء الأحوال الجوية.

ويتصدر الجولان جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 54 نقطة، يليه غاز الشمال في المركز الثاني برصيد 45 نقطة، ثم الحدود ثالثاً بـ43 نقطة.