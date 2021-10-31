فوزان وتعادلان بانطلاق الجولة السابعة من دوري الكرة الممتاز

شفق نيوز/ انطلقت منافسات الجولة السابعة لدوري كرة القدم الممتاز، يوم الاحد، بأربع مباريات انتهت بفوزين وتعادلين.

وجرت المباريات الأربع بالتوقيت نفسه في الساعة الثانية والنصف ظهراً، حيث التقى على ملعب الشعب الدولي فريقا نادي الطلبة وضيفه نفط البصرة، وانتهى اللقاء بفوز الطلبة 3-2.

وبدء نفط البصرة بالتسجيل في الدقيقة 19 عن طريق المحترف بابا موسى، وفي الدقيقة 22 عدلّ لاعب الطلبة مرتضى علي النتيجة، وفي الدقيقة 26 سجل لاعب الطلبة زياد احمد الهدف الثاني لفريقه.

ومع بداية الشوط الثاني وعند الدقيقة السادسة والاربعين سجل المحترف ستيفن بافور الهدف الثالث للطلبة، وقبل نهاية المباراة بثواني احتسب حكم اللقاء ركلة جزاء لنفط البصرة سجل منها احمد فرحان الهدف الثاني لفريقه وانهى حكم بصافرته اللقاء.

وعلى ملعب امانة بغداد التقى فريقا نادي سامراء مع نادي نوروز، وانتهى اللقاء بفوز فريق نوروز بنتيجة 3-1.

سجل نوروز هدفه الاول عن طريق هاوري أنور في الدقيقة 23، وفي الدقيقة 38 عزز نوروز النتيجة عن طريق نفس اللاعب هاوري انور، ومع بداية الشوط الثاني سجل نوروز هدفه الثالث عن طريق آشور وسام في الدقيقة 55 من زمن اللقاء، بينما سجل سامراء هدفه الوحيد في المباراة.

وعلى ملعب الديوانية جرت مباراة مثيرة جمعت فريق اصحاب الارض الديوانية وضيفه فريق نادي زاخو، انتهى اللقاء بالتعادل الايجابي 2-2.

وسجل الديوانية اولا في الدقيقة 45 عن طريق لاعبه سيف الدين ظاهر، وفي الدقيقة 58 من زمن المباراة عادل لاعب زاخو محمد جواد النتيجة، وفي الدقيقة 82 سجل زاخو هدف التقدم القاتل بمرمى الديوانية عن طريق المحترف فرانك كوم سيدرك، وفي الدقيقة الرابعة في الوقت بدل الضائع سجل الديوانية هدف التعديل عن طريق عبد الله حامد.

وجرت المباراة الرابعة على ملعب التاجي بين فريقي نادي الكهرباء وضيفه نادي اربيل، وانتهى اللقاء بالتعادل السلبي 0-0.