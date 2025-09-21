فوزان مستحقان للشرطة والموصل في دوري نجوم العراق

شفق نيوز- بغداد

حققا فريقا الشرطة والموصل الفوز على منافسيهما، مساء اليوم الأحد، ضمن الجولة الثانية من دوري نجوم العراق لكرة القدم.

و‏تمكن فريق الشرطة من تحقيق أول انتصار له في الدوري حساب فريق دهوك بنتيجة 2-0.

‏وجرت المباراة عند 6:00 مساء على ملعب الفيحاء في محافظة البصرة وهو ملعب الافتراضي لفريق الشرطة.

و‏انتهى الشوط الأول بتقدم فريق الشرطة بهدفين دون مقابل جاء الهدفان عن طريق اللاعب محمود المواس في الدقيقتين 9، و40.

ولم تتغير النتيجة في الشوط الثاني حتى إطلاق الحكم صافرته معلناً نهاية اللقاء بفوز الشرطة وخطفه النقاط الثلاث.

وفي مباراة ثانية جرت ضمن المنافسات نفسها، فاز فريق الموصل على أمانة بغداد بنتيجة 3-0.

و‏جرت المباراة على ملعب الساحر أحمد راضي في نفس توقيت المباراة الأولى.

و‏انتهى الشوط الأول بتقدم فريق الموصل بهدف واحد مقابل لا شيء للأمانة، سجل الهدف عن طريق اللاعب فونينغ روش في الدقيقة 41.

وفي الشوط الثاني أضاف الموصل هدفه الثاني عن طريق بشيرو عمر في الدقيقة 50، وقبل نهاية اللقاء أضاف الموصل هدفه الثالث من ركلة جزاء نفذها بنجاح علاء الدين الدالي بالدقيقة 89.