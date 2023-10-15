فوزان لنينوى وبلدية البصرة ببطولة كأس العراق لكرة الصالات

شفق نيوز/ فاز فريق نينوى على نظيره الشرقية بنتيجة (8- 3)، في انطلاق بطولة كأس العراق لكرة الصالات، ليتأهل إلى الدور الثاني من المنافسات التي انطلقت اليوم الأحد .

وضمن المنافسات ذاتها، حقق بلدية البصرة الفوز على نظيره القوة الجوية بنتيجة (3-2)، ليتأهل أيضاً إلى الدور الثاني للبطولة .

وأكد رئيس لجنة الصالات، علي عبد الحسين، لوكالة شفق نيوز، أن الاتحاد حدد يومي 15 و16 من الشهر الحالي موعداً لانطلاق الجولة الأولى من بطولة كأس العراق.

وأوضح عبد الحسين، أن "من أسباب تأخير إقامة بطولتي الدوري العراقي والكأس المحليتين، انشغال منتخب العراق في التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات آسيا الجارية حالياً في أوزبكستان، وأن عودة المنتخب ستكون بعد الانتهاء من التصفيات، فضلا عن تجهيز القاعات وجعلها نظامية استعداداً لمنافسات دوري المحترفين الذي حدد انطلاقه يوم 20 من الشهر الحالي.