فوزان لنوروز والكرخ في دوري الكرة الممتاز

شفق نيوز/ تمكن فريقا نوروز والكرخ لكرة القدم، يوم الثلاثاء، من خطف الثلاث نقاط من زاخو والقاسم، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري العراقي الممتاز.

وجرت المباراتان في الساعة الثالثة عصراً، حيث التقى فريق نادي زاخو مع ضيفه فريق نادي نوروز على ملعب الاول، وانتهت المباراة بفوز نوروز 2-0، وسجل كلاوديو مارادونا لنوروز هدفين في الدقيقتين 58 و60 من عمر اللقاء.

وعلى ملعب كربلاء الدولي التقى فريق نادي القاسم وضيفه فريق نادي الكرخ، وانتهت المباراة للكرخ بنتيجة 1-0، وسجل هدف المباراة الوحيد لاعب الكرخ عمر نوري حمود في الدقيقة 65.