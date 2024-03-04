فوزان للكهرباء وزاخو في دوري السلة الممتاز

شفق نيوز/ حقق فريق الكهرباء فوزا صعبا على فريق دجلة الجامعة بفارق أربعة نقاط وبنتيجة 89-85 نقطة وذلك ضمن منافسات الدوري العراقي الممتاز لكرة السلة.

وضمن المنافسات ذاتها فاز فريق نادي زاخو على نادي غاز الشمال بفارق كبير وبنتيجة (94-48) نقطة.

على صعيد آخر؛ عقد الاتحاد العراقي لكرة السلة مساء اليوم في مقره ببغداد اجتماعا موسعا ضم أعضاء ورئيس لجنة المدربين بحضور رئيس الاتحاد حسين العميدي لمناقشة المنهاج التدريبي لمنتخب الشباب والناشئين.

وتمت مناقشة تشكيل منتخب الظل للمنتخب الأول واستمرارية المنتخب الوطني الأول في المشاركات الخارجية.