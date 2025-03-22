فوزان للكرخ والحشد في دوري النخبة لكرة اليد

فوزان للكرخ والحشد في دوري النخبة لكرة اليد
2025-03-22T14:31:17+00:00

شفق نيوز/ انطلقت يوم السبت، مباريات الدور الخامس من المرحلة الثانية لدوري النخبة العراقي للموسم 2024-2025 بإقامة مباراتين.

وتمكن فريق الحشد من تحقيق فوز كبير على مضيفه فريق بلدية البصرة بنتيجة (42 - 18)، في المباراة التي جرت عصر اليوم في قاعة نادي نفط البصرة المغلقة.

كما حقق فريق الكرخ فوزاً مستحقاً على مضيفه فريق ذي قار (43 - 22) في المباراة التي جرت عصر اليوم في قاعة الشهيد حيدر برهان في الناصرية.

ومن المقرر أن تُستكمل باقي مباريات الجولة الخامسة لدوري النخبة لكرة اليد يومي الأحد والاثنين المقبلين.

فوزان للكرخ والحشد في دوري النخبة لكرة اليد
فوزان للكرخ والحشد في دوري النخبة لكرة اليد
فوزان للكرخ والحشد في دوري النخبة لكرة اليد

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