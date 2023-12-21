فوزان للصناعة والنعمانية في دوري الطائرة الممتاز

شفق نيوز/ انطلقت، يوم الخميس ضمن دوري الطائرة الممتاز للفرق التي أخفقت بالعبور إلى دور الثمانية، في قاعة نادي سولاف بمحافظة كركوك، مباريات الفرق المتبارية لتحديد المراكز الترتيبية من 9 الى 15.

وفي أولى مواجهات اليوم من الدوري الممتاز فاز فريق الصناعة على فريق حديثة بثلاث أشواط مقابل شوط وحيد بواقع (23-25) (25-18) (25-20) (25-20).

وفي لقاء اخر ضمن المنافسات ذاتها حوّل فريق النعمانية خسارته لفوز مثير على الدغارة بنتيجة 3-2 شوط ،وبواقع (19-25) (20-25) (25-22) (25-20) (15-9).

يذكر أن فريق الأهوار أعلن أنسحابه من مباريات البقاء في الدوري الممتاز لدوري الكرة الطائرة.