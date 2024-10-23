فوزان للشرطة ودجلة الجامعة في دوري المحترفين العراقي لكرة السلة

شفق نيوز/ عاد فريق الشرطة لكرة السلة الى سكة الانتصارات، اليوم الأربعاء، عبر بوابة فريق الكرخ عندما فاز عليه بفارق 9 نقاط وبنتيجة 100-91.

وجرت المباراة مساء اليوم ضمن مباريات دوري المحترفين العراقي لكرة السلة، في قاعة الشعب المغلقة للالعاب الرياضية.

وضمن المنافسات ذاتها فاز فريق دجلة الجامعة، على فريق الكهرباء بنتيجة (73-65) نقطة لحساب دوري المحترفين العراقي بكرة السلة.

وتقام يوم الجمعة المقبل مباراة واحدة ضمن مباريات دوري المحترفين العراقي لكرة السلة تجمع فريقا غاز الشمال وضيفه فريق الحلة وتقام المباراة في قاعة بلادي بمحافظة كركوك.

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