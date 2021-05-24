فوزان للشرطة الكهرباء بدوري السلة الممتاز

شفق نيوز/ فاز فريقا الشرطة والكهرباء لكرة السلة، يوم الاثنين، على نظيريهما ضمن منافسات الدوري العراقي الممتاز لكرة السلة.

وفاز في المباراة الاولى فريق نادي الشرطة على فريق نادي غاز الشمال بنتيجة 97-68 نقطة، وانتهت المباراة الثانية بفوز فريق نادي الكهرباء على نادي فريق نادي الحلة بنتيجة 68-59 نقطة.

وجرت يوم امس الأحد، ثلاث مواجهات ضمن منافسات دوري كرة السلة الممتاز، ففي اولى المواجهات فاز فريق نادي الشرطة على نادي نفط الشمال بنتيجة 109-88 نقطة، وفي الثانية تمكن فريق نادي التضامن من تحقيق على نادي الاعظمية بنتيجة 88-75 نقطة، اما المواجهة الثالثة فانتهت بفوز فريق نادي زاخو على فريق نادي الخطوط بنتيجة 83-74 نقطة.