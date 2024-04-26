فوزان للزوراء ودهوك بدوري نجوم العراق

شفق نيوز/ جرت يوم الجمعة، مباراتان عند الساعة 3:45 عصراً ضمن منافسات الجولة 24 لدوري نجوم العراق لكرة القدم في بغداد والكوت.

وتمكن فريق الزوراء من تحقيق فوز كبير على مضيفه فريق الكرخ بنتيجة 3-0، وجرت المباراة على ملعب الساحر أحمد راضي.

انتهى الشوط الأول بتقدم الزوراء بهدف دون رد للكرخ، جاء الهدف عن طريق المحترف كريستوفر جون في الدقيقة العاشرة.

وفي الشوط الثاني اضاف الزوراء هدفين عن طريق علاء عباس في الدقيقة 52- 62.

وفي المباراة الثانية فاز فريق دهوك على مضيفه القاسم بنتيجة 3- 1 والتي جرت على ملعب الكوت الاولمبي.

انتهى الشوط الاول بتقدم دهوك بهدفين مقابل هدف واحد للقاسم، جاء هدف القاسم من خطأ دفاعي للاعب دهوك جبار كريم الذي أودع الكرة في مرمى فريقه عند الدقيقة 22، وأدرك دهوك التعادل عند الدقيقة 39 عن طريق المحترف يانيك زاكري، وفي الدقيقة 41 جاء هدف دهوك الثاني عبر اللاعب بيار بوبكر.

وفي الشوط الثاني اضاف فريق دهوك هدفاً ثالثاً عن طريق بيار بوبكر في الدقيقة 59 لينهي المباراة بنتيجة قاسية على الفريق المستضيف.