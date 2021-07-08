سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

فوزان للديوانية والقاسم بدوري الكرة الممتاز

Category: ريـاضة

Date: 2021-07-08T16:33:12+0000
فوزان للديوانية والقاسم بدوري الكرة الممتاز

شفق نيوز / جرت يوم الخميس، مباراتان في الساعة الخامسة عصراً في انطلاق الجولة 36 لدوري الكرة الممتاز.

في اللقاء الاول الذي جمع فريقي الديوانية والميناء انتهى اللقاء بفوز الديوانية 1-0.

سجل فريق الديوانية هدفه الوحيد في الدقيقة 22 من الشوط الاول عن طريق اللاعب نهاد محمد، وبهذه النتيجة رفع الديوانية وصيده للنقطة 37 بالمركز السادس عشر، وتجمد رصيد الميناء عند النقطة 45 بالمركز الثامن.

وفي اللقاء الثاني الذي جمع فريقي نفط الوسط مع القاسم انتهى بفوز القاسم 2-1.

سجل القاسم اولا في الدقيقة 22 عن طريق المحترف المغربي زكريا الاسماعيلي، وفي الدقيقة 82 سجل كرار جاسم هدف التعديل لنفط الوسط عن طريق ركلة جزاء، وفي الدقيقة الثانية المحتسبة بدل الضائع احتسب حكم اللقاء ركلة جزاء للقاسم جاء منها الهدف الثاني ، واكمل نفط الوسط المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد اللاعب رسلان حنون في الدقيقة 69 .

وبهذه النتيجة رفع القاسم رصيده للنقطة 38 بالمركز الخامس عشر ، وتجمد رصيد نفط الوسط عند النقطة 61 بالمركز الخامس.

related

العنكوشي يضم مهاجماً برازيلياً لصفوف نادي الديوانية

Date: 2021-02-02 15:30:23
العنكوشي يضم مهاجماً برازيلياً لصفوف نادي الديوانية

الديوانية تفسخ عقدها مع المحترف البلجيكي بالتراضي

Date: 2020-12-17 18:01:55
الديوانية تفسخ عقدها مع المحترف البلجيكي بالتراضي

الديوانية يصل إلى طريق مسدود مع البرازيلي باتو ويقترب من جونيور

Date: 2021-02-07 12:00:28
الديوانية يصل إلى طريق مسدود مع البرازيلي باتو ويقترب من جونيور

العنكوشي يقيل البرازيلي سوريس ويسمي احمد خلف مدربا للديوانية

Date: 2021-06-05 18:59:22
العنكوشي يقيل البرازيلي سوريس ويسمي احمد خلف مدربا للديوانية

الطلبة يقلب الطاولة على القاسم ويعود بالنقاط الثلاثة الى بغداد

Date: 2021-03-20 12:38:35
الطلبة يقلب الطاولة على القاسم ويعود بالنقاط الثلاثة الى بغداد

في مباراة مؤجلة.. القوة الجوية يلاعب الديوانية غداً

Date: 2021-05-03 08:15:07
في مباراة مؤجلة.. القوة الجوية يلاعب الديوانية غداً

عادل نعمة يوافق على تدريب القاسم بشروط ويعتذر لعرض الطلبة

Date: 2021-01-03 08:30:21
عادل نعمة يوافق على تدريب القاسم بشروط ويعتذر لعرض الطلبة

نفط الوسط ينوي معاقبة "أشباه اللاعبين" ويتمسك بـ"شهد"

Date: 2021-03-01 05:10:26
نفط الوسط ينوي معاقبة "أشباه اللاعبين" ويتمسك بـ"شهد"