فوزان للديوانية والقاسم بدوري الكرة الممتاز

شفق نيوز / جرت يوم الخميس، مباراتان في الساعة الخامسة عصراً في انطلاق الجولة 36 لدوري الكرة الممتاز.

في اللقاء الاول الذي جمع فريقي الديوانية والميناء انتهى اللقاء بفوز الديوانية 1-0.

سجل فريق الديوانية هدفه الوحيد في الدقيقة 22 من الشوط الاول عن طريق اللاعب نهاد محمد، وبهذه النتيجة رفع الديوانية وصيده للنقطة 37 بالمركز السادس عشر، وتجمد رصيد الميناء عند النقطة 45 بالمركز الثامن.

وفي اللقاء الثاني الذي جمع فريقي نفط الوسط مع القاسم انتهى بفوز القاسم 2-1.

سجل القاسم اولا في الدقيقة 22 عن طريق المحترف المغربي زكريا الاسماعيلي، وفي الدقيقة 82 سجل كرار جاسم هدف التعديل لنفط الوسط عن طريق ركلة جزاء، وفي الدقيقة الثانية المحتسبة بدل الضائع احتسب حكم اللقاء ركلة جزاء للقاسم جاء منها الهدف الثاني ، واكمل نفط الوسط المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد اللاعب رسلان حنون في الدقيقة 69 .

وبهذه النتيجة رفع القاسم رصيده للنقطة 38 بالمركز الخامس عشر ، وتجمد رصيد نفط الوسط عند النقطة 61 بالمركز الخامس.