فوزان للدفاع الجوي والتجارة في دوري المحترفين لكرة السلة

شفق نيوز/ تغلب نادي الدفاع الجوي على ضيفه نادي غاز الشمال بفارق 8 نقاط وبنتيجة (98-90) نقطة، ضمن مباريات دوري المحترفين العراقي لكرة السلة.

وجرت المباراة مساء اليوم الأحد، في قاعة الشعب المغلقة للألعاب الرياضية في العاصمة بغداد.

في حين فاز نادي التجارة على ضيفه نادي الكرخ بفارق 6 نقاط بنتيجة (75-69) نقطة ضمن مباريات دوري المحترفين العراقي بكرة السلة.

وتقام يوم غدٍ الاثنين مباراتان ضمن منافسات دوري المحترفين العراقي لكرة السلة، في قاعة الشعب المغلقة ببغداد، تجمع المباراة الأولى فريقا نادي الكهرباء وضيفه نادي الحلة، بينما تجمع المباراة الثانية فريقا دجلة الجامعة مع ضيفه نادي الشرطة.