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فوزان للحشد والشرطة وتعادل ايجابي في دوري اليد الممتاز

Category: ريـاضة

Date: 2022-11-04T14:45:24+0000
فوزان للحشد والشرطة وتعادل ايجابي في دوري اليد الممتاز

شفق نيوز/ جرت، اليوم الجمعة، ثلاث مباريات ضمن منافسات الدور الثالث من المرحلة الأولى لدوري كرة اليد الممتاز.

وأسفرت نتائج المباريات عن فوز فريق نادي الحشد الشعبي على فريق نادي المسيب بنتيجة ( 43 - 23) هدفاً، وفوز فريق نادي الشرطة على فريق نادي نفط ميسان بنتيجة ( 44 - 25 ) هدفاً.

وانتهت مباراة فريق نادي ديالى مع فريق نادي الكوت بالتعادل الايجابي بنتيجة (20 - 20) هدفاً.

وكان الاتحاد العراقي لكرة اليد (لجنة المسابقات) قرر إجراء تغيير على توقيت مباراة فريقي الكوفة والتعاون لحساب الدور الثالث من المرحلة الأولى حيث ستقام غدا السبت في الساعة الرابعة عصرا بدل الساعة الثانية ظهرا وذلك من أجل النقل التلفزيوني.

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