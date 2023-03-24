فوزان للحشد الشعبي والشرطة بدوري اليد الممتاز

شفق نيوز/ تمكن فريق نادي الحشد الشعبي اليوم الجمعة من تحقق الفوز على فريق نادي نفط ميسان بنتيجة 40 - 25 هدفاً لحساب الدور السادس من المرحلة الثانية لدوري كرة اليد الممتاز.

وفي إطار المنافسات ذاتها فاز فريق نادي الشرطة على فريق نادي كربلاء بنتيجة 39-16 هدف.

وكانت لجنة المسابقات في اتحاد كرة اليد قررت تأجيل مباراة فريق نادي الجيش وفريق نادي الخليج البصري لحساب الدور السادس للمرحلة الثانية للدوري العراقي الممتاز لكرة اليد الى اشعار اخر، وجاء قرار لجنة المسابقات بسبب الظروف الادارية الصعبة التي يمر بها نادي الجيش، وعدم قدرة الإدارة على إصدار موافقة السفر من أجل خوض المباراة خارج العاصمة بغداد امام الخليج.