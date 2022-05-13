فوزان للجوية ونوروز في الدوري الممتاز

شفق نيوز/ حقق فريقا القوة الجوية ونوروز، يوم الجمعة، الفوز على الكهرباء وأمانة بغداد في إطار الجولة 31 لدوري الكرة الممتاز.

وانتهى لقاء الجوية والكهرباء الذي ضيفه ملعب نادي التاجي في الساعة الرابعة عصراً بثلاثة اهداف للصقور مقابل هدفين للكهرباء.

وسجل الكهرباء اولا عن طريق ركلة جزاء نفذها بنجاح اللاعب مهيمن سليم في الدقيقة 10 من الشوط الاول، وفي الدقيقة 12 عادل ابراهيم بايش النتيجة للجوية.

وعزز الصقور النتيجة لصالحهم عندما سجل احمد لفتة الهدف الثاني في الدقيقة 33 من الشوط الأول، وعاد الكهرباء ليسجل هدف التعديل بعد دقيقة من تسجيل القوة الجوية هدفه الثاني عن طريق اللاعب مهيمن سليم.

وفي الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدل الضائع سجل علاء عباس هدف الفوز الثالث للقوة الجوية.

ورفع القوة الجوية رصيده للنقطة 54 بالمركز الرابع، وتجمد رصيد الكهرباء عند النقطة 37 بالمركز الحادي عشر.

وفي مباراة ثانية جرت في نفس الوقت ضمن المنافسات ذاتها على ملعب الجامعة بالسليمانية، جمعت فريقا نادي نوروز وضيفه نادي امانة بغداد ، انتهت بفوز نوروز بنتيجة 2-0.

وسجل بنيامين اكور هدف نوروز الأول في الدقيقة 65 من عمر اللقاء، وعاد نوروز ليسجل هدفه الثاني عن طريق اللاعب اسو رستم في الدقيقة 78.

وبهذه النتيجة رفع نوروز رصيده للنقطة 39 بالمركز التاسع، وتجمد رصيد امانة بغداد عند النقطة 34 بالمركز الرابع عشر.