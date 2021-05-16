فوزان لفريقي زاخو والكهرباء في دور السلة العراقي الممتاز

شفق نيوز/ تمكن فريق نادي الكهرباء، يوم الاحد، من تحقيق الفوز على نادي غاز الشمال بفارق 9 نقاط وبنتيجة 82–93 بعد تمديد الوقت overtime 1 ضمن سلسلة مباريات الدوري العراقي الممتاز بكرة السلة .

وفي اطار المنافسات ذاتها فاز فريق نادي زاخو على فريق نادي نفط الشمال بفارق 5 نقاط وبنتيجة 84–79 .

وضمن سلسلة مباريات دوري الناشئين المصاحب للدوري العراقي الممتاز بكرة السلة فاز فريق ناشئين زاخو على ناشئين نفط الشمال بفارق 41 نقطة وبنتيجة 97–56.

وكان فريق نادي الخطوط فاز على نادي الاعظمية بفارق نقطة واحدة بنتيجة 102-101 بعد تمديد المباراة OVERTIM2 ضمن سلسلة مباريات الدوري العراقي الممتاز بكرة السلة للمرحلة الثانية .