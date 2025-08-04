فوزان لصلاح الدين وكوية في المربع الذهبي لدوري كرة اليد العراقي الممتاز

شفق نيوز- بغداد

جرت اليوم الاثنين، مباراتان ضمن منافسات المربع الذهبي لدوري أندية العراق للدرجة الممتاز لكرة اليد للموسم 2024-2025 المؤهل لدوري النخبة.

وفاز فريق كوية في أولى مباريات الدور الأول على فريق المعلمين بنتيجة 28-20.

وفي المواجهة الثانية ضمن الدور ذاته، فاز فريق صلاح الدين في مباراته أمام فريق السنية بنتيجة 39-22.

وجرت المبارتان مساء اليوم، في قاعة نادي الجيش المغلقة للألعاب الرياضية في العاصمة بغداد.

وتتواصل منافسات الدور الثاني من نصف نهائي الدوري الممتاز يوم غد الثلاثاء، بلقاء نادي صلاح الدين مع نادي المعلمين، بينما يواجه نادي السنية نادي كوية.