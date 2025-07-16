فوزان لسيدات قره قوش وأمانة بغداد في انطلاق دوري العراق للكرة الطائرة

شفق نيوز- حلبجة

انطلقت تصفيات دوري السيدات للكرة الطائرة، مساء اليوم الأربعاء، بإقامة مباراتين في قاعة كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة بجامعة حلبجة.

وحقق فريق سيدات قره قوش أول الانتصارات في افتتاح تصفيات دوري السيدات للكرة الطائرة، على حساب فريق سيدات طق طق بثلاثة أشواط نظيفة بواقع، 25-21، و25-14، و25-14.

وفي ثاني مباريات اليوم الأول من التصفيات السيدات تمكن فريق سيدات أمانة بغداد من تحقيق فوز مثير على حساب سيدات فريق المعلمين بثلاثة أشواط لأثنين بواقع، 20-25، و25-19، و25-21، و17-25، و15-11.

وكانت اللجنة المنظمة قسمت الفرق المشاركة إلى 10 فرق قسمت على مجموعتين، حيث ضمت المجموعة الأولى أندية كل من أكاد عنكاوا، وقره قوش، وأمانة بغداد، والمعلمين، وطق طق، في حين ضمت المجموعة الثانية أندية أفروديت، وسنحاريب، ودربندخان، وحلبجة، والشورجة.