فوزان لدجلة الجامعة والحلة على الشرطة والكهرباء بدوري محترفي السلة

شفق نيوز/ تغلب نادي الحلة على مضيفه الكهرباء بفوز ساحق على (101-74) ضمن مباريات دوري المحترفين العراقي لكرة السلة.

كما فاز نادي دجلة الجامعة، على الشرطة بنتيجة 86-75 نقطة في مباراة ثانية جرت مساء اليوم، ضمن المنافسات ذاتها .

وتقام يوم غد الثلاثاء، مباراة واحدة ضمن منافسات دوري المحترفين لكرة السلة، تجمع فريقي زاخو وضيفه الحشد الشعبي، وستضيف قاعة زاخو المغلقة للألعاب الرياضية، لقاء الغد عند الساعة الخامسة مساءً .