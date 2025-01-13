فوزان لدجلة الجامعة والحلة على الشرطة والكهرباء بدوري محترفي السلة
2025-01-13T17:48:20+00:00
شفق نيوز/ تغلب نادي
الحلة على مضيفه الكهرباء بفوز ساحق على (101-74) ضمن مباريات دوري المحترفين
العراقي لكرة السلة.
كما فاز نادي دجلة
الجامعة، على الشرطة بنتيجة 86-75 نقطة في مباراة ثانية جرت مساء اليوم، ضمن
المنافسات ذاتها .
وتقام يوم غد الثلاثاء،
مباراة واحدة ضمن منافسات دوري المحترفين لكرة السلة، تجمع فريقي زاخو وضيفه الحشد
الشعبي، وستضيف قاعة زاخو المغلقة للألعاب الرياضية، لقاء الغد عند الساعة الخامسة
مساءً .