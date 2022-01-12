فوزان لبسطاملي والصناعة في دوري الطائرة الممتاز

شفق نيوز/ حقق فريق نادي بسطاملي، اليوم الأربعاء، فوزاً مثيراً على منافسه فريق نادي حديثة بثلاثة اشواط لشوطين في المباراة التي جرت احداثها في قاعة الكوفة المغلقة ضمن منافسات التجمع الاخير من الادوار التمهيدية لدوري اندية العراق الممتاز.

وقال المنسق الاعلامي لاتحاد الطائرة عباس هندي لوكالة شفق نيوز، إن "فريق بسطاملي تقدم اولا (25-23) وعادل الكفة فريق حديثة في الشوط الثاني ( 25-22) وتقدم بعدها بنتيجة (25-16) الا ان فريق بسطاملي عاد من جديد وحسم الشوط الرابع لصالحه ( 25-23) وفي الشوط الحاسم فرض فريق بسطاملي سيطرته وخرج فائزا (15-10)".

واضاف، "في مباراة ثانية تمكن فريق نادي الصناعة من الفوز على فريق نادي مدينة الشهداء بثلاثة اشواط دون رد وكانت الاشواط (25-19) و (25-14) و (25-20)".