فوزان في دوري نجوم العراق

شفق نيوز/ جرت اليوم الاثنين، مباراتان ضمن منافسات الجولة 22 لدوري نجوم العراق لكرة القدم.

وفاز فريق النفط على ضيفه فريق نفط الوسط بنتيجة 1-0 وجرت المباراة على ملعب المدينة الدولي.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي من دون أهداف.

وفي الشوط الثاني سجل النفط هدفه في الدقيقة 73 سجل النفط هدفه عن طريق اوفلابي اوكيكي.

فيما فاز فريق النجف على مضيفه فريق القاسم بنتيجة 2-1 وجرت المباراة على ملعب الكوت.

وانتهى الشوط الاول بتقدم فريق النجف بهدف دون مقابل للقاسم، جاء الهدف عن طريق محمد داود في الدقيقة 30.

وفي الشوط الثاني سجل القاسم هدف التعديل عن طريق المحترف ايمانويل ايفيني، وعاد النجف ليسجل هدفاً ثانٍ في الدقيقة 75 عن طريق محمد داود.