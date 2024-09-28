فوزان في دوري السيدات لكرة الصالات

شفق نيوز/ جرت اليوم السبت، مواجهتان ضمن منافسات الجولة السادسة دوري السيدات لكرة الصالات، التي تحتضنها قاعة نادي الجيش الرياضية المغلقة في العاصمة بغداد.

وفاز فريق أكاديمية بنت العراق على فريق الأمواج الموصلي بنتيجة 6-4.

وتم اختيار اللاعبة جنات عبد الأمير من فريق أكاديمية بنت العراق أفضل لاعبة في المباراة وقامت بتسليم الجائزة مدربة المنتخب الوطني للسيدات لكرة الصالات البرتغالية فييرا بيتنكور.

وفي المباراة الثانية فاز فريق التون كوبري على فريق فتاك نينوى بنتيجة 8-0.

وتم اختيار اللاعبة سوز كاظم من فريق التون كوبري أفضل لاعبة في المباراة وقامت بتسليم الجائزة عضو اللجنة النسوية في الاتحاد العراقي لكرة القدم وهاد مصطفى.