فوزان في الدور النهائي لمنافسات دوري الكرة الشاطئية

شفق نيوز- بغداد

حقق فريقا مصافي الوسط، ومصافي الجنوب، الفوز على منافسيهما، مساء اليوم الاثنين، ضمن منافسات الدور النهائي لدوري الكرة الشاطئية الممتاز على ملعب وزارة الشباب والرياضة الشاطئي ببغداد.

وفي المواجهة الأولى فاز فريق مصافي الوسط على فريق شهربان بنتيجة 5-3.

وفي المواجهة الثانية فاز فريق مصافي الجنوب على النيل بنتيجة 3-2.

وتقام بعد غد الأربعاء مباراتان ضمن المنافسات ذاتها، حيث يواجه فريق شهربان في الأولى فريق مصافي الجنوب، ويواجه فريق النيل في الثانية فريق المصافي، وتقام المباراتان على ملعب وزارة الشباب والرياضة في بغداد.

وفي سياق آخر، أعلنت لجنة الخماسي والشاطئية عن إقامة مباراة فريقي دجلة الجامعة والجيش ضمن نهائيات دوري المحترفين لكرة الصالات والتي ستجري يوم غد الثلاثاء في الساعة 3:00 عصراً بدلاً من الساعة 6:00 مساءً، وذلك بسبب النقل التلفزيوني.