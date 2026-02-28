فور الطلبة والكرخ في دوري نجوم العراق

شفق نيوز- بغداد

فاز فريق الطلبة مضيفه فريق نفط ميسان بنتيجة 1-0 ضمن منافسات الجولة 20 لدوري نجوم العراق لكرة القدم، في مباراة جرت على ملعب ميسان الأولمبي عند الساعة الـ9:00 مساءً .

وانتهى الشوط الاول بالتعادل السلبي من دون اهداف، وفي الشوط الثاني سجل الطلبة هدفه في الدقيقة 79.

وبهذا الفوز رفع الطلبة رصيده للنقطة 37 نقطة بالمركز الرابع، وتجمد رصيد نفط ميسان عند النقطة 16 بالمركز 18.

وفي المباراة الثانية ضمن المنافسات ذاتها فاز فريق الكرخ على ضيفه فريق القاسم 3-0.

وجرت المباراة بنفس التوقيت على ملعب النجف الدولي .

،انتهى الشوط الاول بتقدم الكرخ بهدف واحد دون مقابل للقاسم سجل الهدف يونس حكود في الدقيقة 43 .

وفي الشوط الثاني سجل ايلي سوي مدافع القاسم بهدف عكسي للكرخ في الدقيقة 67، واضاف الكرخ هدفه الثالث في الدقيقة 71 عن طريق اللاعب صهيب رعد.

ورفع الكرخ رصيده للنقطة 34 بالمركز الخامس ، وتجمد رصيد القاسم عند النقطتين بالمركز الاخير .