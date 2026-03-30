أفواج عراقية تصل المكسيك لدعم المنتخب في معركة الملحق (فيديو)

شفق نيوز- مونتيري

توافدت جماهير عراقية إلى المكسيك قادمة من ولايات أميركية مختلفة، بينها ميشيغان وشيكاغو، لدعم المنتخب العراقي في مواجهته المصيرية أمام منتخب بوليفيا ضمن الملحق الحاسم المقرر فجر الأربعاء عند الساعة السادسة صباحاً.

وأكدت الجماهير التي وصلت بالفعل أن أفواجاً أخرى من المشجعين في طريقها إلى المكسيك على متن رحلات جوية مختلفة، وبحسب الحجوزات سيصلون تباعاً لملء مدرجات ملعب مونتيري وتشجيع منتخب العراق.

وفي إطار الاستعداد للمباراة، أعلنت إدارة ملعب مونتيري فتح بوابات الملعب قبل ثلاث ساعات من انطلاق اللقاء، استجابة للزخم الجماهيري الكبير ونفاد تذاكر المباراة، لضمان دخول الجماهير في الوقت المناسب.

كما أظهر بعض المشجعين حماسهم للمواجهة، إذ صرح أحد المتواجدين في مونتيري قائلاً: "قررت أن أسمي ابنتي باسم مدينة مونتيري أو ملعبها إذا فزنا على بوليفيا وتأهلنا إلى كأس العالم".

وفي سياق الدعم اللوجستي، وصلت إلى المكسيك شحنة من تجهيزات المنتخب العراقي تبرعت بها اللجنة الأولمبية العراقية للجماهير العراقية وغير العراقية المؤازرة، بهدف توفير الاحتياجات وتسهيل حضورهم ومساندتهم للفريق.

ومن المنتظر أن تؤدي هذه المباراة دوراً حاسماً في تحديد هوية المتأهل، وسط ترقب جماهيري كبير واهمية بالغة للقرار التحكيمي في مثل هذه المواجهات المصيرية التي يأمل العراق من خلالها بلوغ كأس العالم للمرة الثانية بعد مايقارب اربعين عاماً.