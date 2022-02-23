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فهد وكرار خارج حسابات حكيم شاكر في لقاء نوروز

Category: ريـاضة

Date: 2022-02-23T20:21:28+0000
فهد وكرار خارج حسابات حكيم شاكر في لقاء نوروز

شفق نيوز/ أفاد مصدر مسؤول في فريق القوة الجوية، يوم الأربعاء، بان لاعبي المنتخب ونادي القوة الجوية فهد طالب وكرار نبيل لن يشاركا في مباراة الفريق المقبلة أمام نوروز جراء تعرضهما للإصابة.

وقال علاء محمد المنسق الاعلامي للنادي لوكالة شفق نيوز، ان "الحارس فهد طالب يعاني من كدمة في مفصل الركبة وسيعود إلى التدريبات بعد ايام، ولن يشارك بمباراة الفريق امام نوروز يوم الجمعة المقبل".

واضاف ان "لاعب المنتخب والجوية كرار نبيل تعرض ايضاً لاصابة ويحتاج لراحة لمدة ثلاثة أيام بسبب التواء في الركبة، وسيعود بعدها للتدريبات بشكل طبيعي.

وبين ان فريق القوة الجوية يواصل تحضيراته على ملعبه استعدادا لمواجهة فريق نوروز يوم الجمعة المقبل في ملعب الشعب الدولي، لحساب الجولة الثالثة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

واوضح ان لجنة الحكام سمت الحكم الدولي واثق محمد لقيادة مبارة القوة الجوية ونوروز.

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