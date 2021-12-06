فهد طالب يحمل شارة كابتن المنتخب العراقي ببطولة كأس العرب

شفق نيوز/ اعلن المنسق الاعلامي للمنتخب العراقي لكرة القدم، محمد عماد، مساء اليوم الاثنين، أن حارس مرمى المنتخب فهد طالب سيحمل شارة الكابتن في المباراة مع المنتخب القطري ضمن منافسات بطولة كأس العرب.

وقال عماد في اتصال هاتفي مع وكالة شفق نيوز، ان مدرب المنتخب زيليكو بيتروفيتش سلم شارة الكابتن للحارس فهد طالب لعدم اشتراك كابتن المنتخب امجد عطوان في تشكيلة اليوم امام قطر.

وبين ان تكليف الحارس فهد جاء كونه اكبر اللاعبين واقدمهم في التشكيلة اليوم.

ويخوض المنتخب العراقي مباراته المصيرية امام قطر على ملعب "البيت" في العاصمة القطرية الدوحة في الساعة العاشرة من مساء اليوم، اذ تحسم نتيجة اللقاء لتأهل المنتخب العراقي للمرحلة المقبلة من بطولة كأس العرب.

ويكفي المنتخب العراقي الفوز في التأهل بعيداً عن حسابات نتيجة مواجهة البحرين وعمان.