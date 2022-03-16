فهد طالب يجري عملية ناجحة بلبنان وخوري يطمئن الجمهور

شفق نيوز / أعلنت إدارة نادي القوة الجوية، يوم الأربعاء، نجاح عملية حارس مرمى المنتخب العراقي والنادي، فهد طالب، على مستوى الركبة في العاصمة اللبنانية بيروت.

وقال المنسق الإعلامي للنادي علاء محمد، لوكالة شفق نيوز، إن "فهد خضع للعملية الجراحية تحت إشراف الطبيب اللبناني الفريد خوري"، مبيناً أن "مدة غياب طالب عن تمثيل المنتخب والنادي، سيحددها الطبيب المعالج لحالته بوقت لاحق".

وبحسب محمد، طمأن الطبيب الفريد خوري الجمهور الكروي العراقي، بشأن صحة حارس المرمى، وأكد أن "فهد سيخضع قريباً لمرحلة التأهيل بإجراء تدريبات خفيفة وذلك لتقوية عضلات الركبة والتي ستستمر في العاصمة اللبنانية بيروت لمدة شهر واحد لغرض العلاج وإكمال رحلته العلاجية هناك".

وأصيب فهد طالب، في مباراة الجوية ونفط ميسان ضمن الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم، وبعدها غاب عن الملاعب بعد تعرضه لإصابة في الركبة.