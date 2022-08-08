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"فنية" اتحاد الكرة تجتمع بأحمد كاظم وعماد محمد لمناقشة منهاجهما التدريبي

Category: ريـاضة

Date: 2022-08-08T14:21:11+0000
"فنية" اتحاد الكرة تجتمع بأحمد كاظم وعماد محمد لمناقشة منهاجهما التدريبي

شفق نيوز / اجتمعت اللجنةُ الفنيّة في الاتحادِ العراقيّ لكرةِ القدم، يوم الاثنين، مع مدربي منتخب الناشئين والشباب، لمناقشة منهاجهما التدريبي و الاستحقاقات الكروية للفترة المقبلة.

جاء ذلك، بحضورِ رئيس اللجنة الفنية للاتحاد، جون ويتل، ورئيسِ لجنة المُستشارين أنور جسام، إذ عقد الاجتماع الأول في مقرّ الاتحاد، مع مدربِ منتخبِ الناشئين أحمد كاظم، وبحضورِ مدير قسم التعليم والتطوير في اللجنة الفنيّة الدكتور وسام نجيب صليوه.

وقدّمَ مدرب منتخب الناشئين أحمد كاظم منهاجه التحضيريّ لبطولةِ كأس العرب التي ستقام يوم 23 آب الجاري في الجزائر، وما ترافقها من تحدياتٍ تتمثلُ بقصر فترةِ الإعداد وتراجعِ المُستوى البدنيّ بسبب انقطاعِ الفريق عن التدريباتِ منذ نهايةِ مشاركته في بطولةِ غرب آسيا التي أقيمت في مدينةِ العقبة الأردنيّة.

أما الاجتماع الثاني، فعقد مع مدربِ منتخبِ الشباب عماد محمد، والمدير الإداريّ للمنتخبِ نديم كريم، وقُدمَ المنهاج التدريبيّ لتصفياتِ كأس آسيا المزمع إقامتها منتصف الشهر المقبل في البصرة".

وأوضح محمد، أن "المرحلةَ المقبلة قصيرةٌ وتحتاجُ إلى مبارياتٍ نوعيةٍ مكثفةٍ تساهمُ برفع الأداءِ الفنيّ للاعبين، وهذا لا يأتي إلا بتطبيقِ البرنامج التدريبيّ الذي قدّمتهُ اليوم".

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