فنربخشه يفكر بالانسحاب من الدوري التركي بسبب شجار جماهير طرابزون

شفق نيوز/ يفكر نادي فناربخشه المنافس في الدوري التركي الممتاز لكرة القدم، يوم الاثنين، في الانسحاب من الدوري بعد تعرض بعض لاعبيه لهجوم من جماهير طرابزون سبور بعد فوز الفريق خارج أرضه مطلع الأسبوع الحالي.

واقتحمت جماهير طرابزون سبور الملعب، واشتبكت مع قوات الأمن ولاعبي فنربخشه بعد خسارة طرابزون 3-2 ، الأحد، بينما حاولت قوات الأمن حماية لاعبي فنربخشه الذين كانوا يركضون نحو غرفة خلع الملابس.

اقتحم مشجعو نادي، طرابزون سبور، التركي، أرض الملعب واشتبكوا مع قوات الأمن ولاعبي فريق فنربخشه، الزائر، بعد الخسارة 3-2، الأحد، في أحدث واقعة في الدوري الممتاز لكرة القدم الذي شابه الجدل هذا الموسم.

وسيعقد فنربخشه اجتماعا لجمعية عمومية طارئة في الثاني من أبريل/ نيسان حسبما قرر مجلس الإدارة الاثنين، وفق رويترز.

وجاء في بيان للنادي أن نقاط جدول أعمال الجمعية العمومية تتضمن تقييم الإجراءات التي سيتم اتخاذها بعد الحادث "بما في ذلك انسحاب الفريق الأول لكرة القدم من الدوري الممتاز".

وأدان جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي للعبة (الفيفا) الحادث، قائلا إن العنف في الدوري التركي الممتاز "غير مقبول".

ويحتل فنربخشه المركز الثاني في الترتيب برصيد 79 نقطة من 30 مباراة متأخرا بفارق نقطتين عن غلطة سراي ومتقدما بفارق 30 نقطة على طرابزون سبور الثالث.