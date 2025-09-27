فليك يؤكد عودة يامال أمام ريال سوسيداد: سيحصل على دقائق لعب

شفق نيوز- متابعة

أكد المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني هانز فليك، يوم السبت، عودة نجم الفريق الشاب لامين يامال، في مباراة الفريق يوم غد الأحد، في حين لم يكشف ما إذا كان سيلعب أساسياً او يجلس على دكة الاحتياط.

تصريحات فليك جاءت خلال المؤتمر الصحفي قبل مباراة فريقه يوم غد الأحد، ضد نظيره ريال سوسيداد، والتي ستجمع بين الفريقين ضمن الجولة السابعة من منافسات مسابقة الدوري الإسباني الممتاز 2025/2026.

وتحدث فليك خلال مؤتمره الصحفي عن رأيه في منافسه خلال مباراة الغد، ورأيه في كثرة الإصابات بالفريق وتطورات حالة لامين يامال وموقفه من لقاء الغد، وبعض النقاط الأخرى.

وقال فليك إن "ريال سوسيداد يعتمد على البناء من الخلف، ولديه مهاجمون سريعون جدًا في المقدمة. إنها فرصة رائعة لإظهار جودتنا".

وعن عودة لامين يامال وموقفه من المباراة، أوضح فليك: "لا أشعر أنه قد يتعرض لانتكاسة، لا أحد يعرف، نحن سعداء بعودته ليكون خيارًا متاحًا لنا غدًا، وأعتقد أننا سنرى ما إذا كان سيكون على مقاعد البدلاء يوم غد، أو في التشكيلة الأساسية، لكنه سيحصل على بعض الدقائق على الأرجح".

وعن كثرة الاصابات في الفريق الكتلوني بيّن فليك: "أعتقد أن هذا ليس طبيعيًا، يمكن أن تتوقع بعض الإصابات، نحن نحلل الوضع وما تم القيام به في الأيام السابقة لنرى إن كنا سنجد سببًا ما، هذا عملنا ولدينا فريق كبير وسنحلل كل شيء لنرى ما نستنتجه".

وتابع: هذا جزء من عملي كمدرب، أحب أن تكون لدي مثل هذه التحديات لدينا فريق رائع، هناك مصابون لكننا نركز على من هم متاحون، في الوقت الحالي من الجيد أن يتمكن من اللعب مع أفضل اللاعبين، الجميع يمكنه أن يتعلم ويتطور كثيرًا مع لاعبي الفريق الأول توني يُعد خيارًا دائمًا للعب، أعلم أنه لم يشارك في المباريات الأخيرة لكنه دائمًا متاح".